ETIENNE MBAPPE NEC+ FEATURING NICOLAS VICARRO & CHRISTO SUNSIDE, 23 février 2023, PARIS.

ETIENNE MBAPPE NEC+ FEATURING NICOLAS VICARRO & CHRISTO SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-02-23 à 21:00 (2023-02-23 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

SUNSET SUNSIDE (LIC: 1049451-52-53) présente Fonde? par Etienne Mbappe, NEC+ re?unit autour du bassiste aux mains gante?es de soie noire, les baguettes magiques de Nicolas Viccaro a? la batterie, la finesse harmonique, la beaute? me?lodique et l’archet de?chirant de Christophe Cravero au piano, aux claviers et au violon. Une musique intense, surprenante, chantante, dansante… aux sonorite?s re?solument jazz, ou? soufflent parfois les vents d’Afrique et d’ailleurs. Une musique ae?rienne, quand les harmonies cristallines enlacent des me?lodies caressantes. Terrienne, quand les rythmiques sauvages expriment une audacieuse soif de liberte?.

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

