Le jazz rencontre la musique électronique avec la techno minimale du batteur et percussionniste Hyperactive Leslie, puis le choc sismique entre le piano préparé de Fabrizio Rat et le synthétiseur modulaire d’Étienne Jaumet.

La prise de risque étant dans son ADN, le fondateur du Magnetic Ensemble, cofondateur du collectif Cie Impérial, ex-batteur du Surnatural Orchestra et compositeur du dramaturge Joël Pommerat, garde la pulse et l’impro dans la peau. Formé à la batterie traditionnelle et aux percussions mandingues, Antonin Leymarie emprunte dans ce solo un chemin sonore mélodique inspiré par la techno minimale, un des courants esthétiques majeurs de la scène électronique des années 2000, mais aussi par le jazz et les rythmiques de l’Afrique de l’Ouest.

Une collaboration-choc, entre piano extatique et synthés modulaires, France et Italie, Zombie Zombie et Cabaret Contemporain, pour un nouveau duo hypnotique.

Tous deux pianistes de formation, Étienne Jaumet et Fabrizio Rat ont détourné leur instrument de prédilection pour le faire sonner de manière totalement inédite. Tandis que le premier crée des sons inhabituels grâce aux machines rythmiques, le second utilise cet instrument classique et romantique par excellence pour explorer la sphère techno. En attendant la sortie imminente d’un album commun, leur confrontation des richesses harmoniques du piano préparé et du synthétiseur modulaire est un véritable choc sismique.

