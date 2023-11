Étienne GOEPP, piano Église Saint-Merry Paris, 26 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 26 novembre 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit Entrée libre – Participation libre

PAR MONTS ET PAR VAUX – Musique classique – Pièces de Robert Schumann, Cécile Chaminade, Benjamin Godard, Claude Debussy et Franz Schubert

Étienne Goepp, piano

Titulaire de plusieurs prix du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, en piano, musique de chambre et accompagnement, Étienne Goepp a, après un passage à l’École Normale de Musique de Paris (classe de Victoria Melki), approfondi son art avec des pianistes tels que Michel Béroff, Yvonne Loriod-Messiaen, Raymond Trouard, mais aussi Jos van Immerseel (pour le pianoforte). Plus spécifiquement, il travaille l’accompagnement des chanteurs avec Anne Grappotte, ainsi que Paul von Schilhawsky et Martin Isepp (Lied allemand), Christopher Underwood (mélodie anglaise), Rolf Reinhardt (oratorio).

Il se produit à Paris, Tours, Orthez, Amboise (aves les pianistes Jörg Demus et Olivier Mallory), Troyes… tout en étant très actif dans la région de Melun, où sa position d’enseignant lui permet d’aborder de nombreux répertoires : concertos avec orchestre (4e de Beethoven l’an dernier), spectacles de musique contemporaine (John Cage…).

Son activité de chambriste l’a amené en finale du concours international de sonates de Vierzon (France), ainsi qu’à l’enregistrement d’un disque de sonates pour violon et piano du compositeur germano-suisse Joachim Raff, mais aussi à jouer avec ses collègues flûtistes, saxophonistes, pianistes…

Étienne Goepp s’intéresse également au chant : il accompagne régulièrement deux chorales d’amateurs et une troupe d’opéra, et il collabore avec de nombreux chanteurs : Robert Expert, Bertrand Bontoux, René Gamboa, Hélène Blajan, Madeline Ménager…

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-26-novembre-2023-etienne-goepp-piano/ +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/331502326140599/ https://www.facebook.com/events/331502326140599/

Étienne Goepp