Étienne Fletcher Le Bijou Toulouse, mardi 26 mars 2024.

Il se dégage de l’univers d’Étienne Fletcher quelque chose de résolument touchant. De douces égratignures dans la voix, l’auteur-compositeur-interprète trouve les mots, les bons, pour traduire en chansons la vie, la mort, et ce qui respire entre les deux. S’inspirant de multiples influences et accordant une importance particulière à la guitare dans ses arrangements, Étienne Fletcher embrasse une trajectoire pop rock assumée, authentique et pleine de fraîcheur. Sa proposition riche et introspective se reçoit, tout naturellement, comme une invitation celle d’arrêter d’attendre les bons moments et l’après au conditionnel. Les beaux jours sont maintenant.

Le Bijou 123 avenue de Muret Toulouse 31300

