Etienne & Antoine – Stand UP Le 360 Paris Music Factory Paris, 3 octobre 2023, Paris.

Le mardi 31 octobre 2023

de 20h30 à 22h00

Le mardi 24 octobre 2023

de 20h30 à 22h00

Le mardi 17 octobre 2023

de 20h30 à 22h00

Le lundi 16 octobre 2023

de 20h30 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

À trente ans passés, Etienne et Antoine montent enfin sur scène avec une question en tête : pourquoi ont-ils si longtemps fait autre chose de leur vie ?

Issus de familles différentes, éduqués dans des contextes différents, avec des codes différents, ils ont pourtant un parcours semblable, celui des enfants à qui on a dit : “les rêves, c’est pour les autres.”

Dans leur spectacle, ils racontent tour à tour l’enfance et l’adolescence qui les ont amenés à ce constat, avec la sensation commune d’avoir refoulé leurs aspirations et leurs envies.

Etienne et Antoine font partie de cette génération un peu paumée, à cheval sur deux époques (celle de la télévision et celle d’internet) dont ils aiment pirater les codes, et au gré de leur humour, parler véritablement d’eux.

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

