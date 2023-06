Film Allo, Allo, Entendez-vous dans nos campagnes ? Ethnopôle Garae, Maison des mémoires, Carcassonne, 12 juin 2023, Carcassonne.

Film Allo, Allo, Entendez-vous dans nos campagnes ? 12 juin – 30 décembre Ethnopôle Garae, Maison des mémoires, Achat DVD en ligne 15 €

En France, alors que les plaintes répétées contre les coqs, les cloches et autres bruits des campagnes conduisent à prendre des mesures de sauvegarde, que penser des haut-parleurs qui, dans l’Aude et guère au-delà, diffusent journellement, à forte voix et en musique, des annonces diverses et variées dans les rues des villages ? La parole est ici donnée aux habitants du Pays Carcassonnais qui, témoignant de cette tradition propre à leur territoire, racontent en filigrane l’évolution du monde rural de l’après-guerre à nos jours, des structures villageoises comme des sensibilités. Un pas du côté des sons pour mieux entendre ce qui fait sens pour celles et ceux qui vivent les villages.

Marie Baltazar est ethnologue, chercheuse associée au LISST (Université Toulouse Jean-Jaurès, CNRS, EHESS). Dans le cadre de ses recherches sur les relations que les gens entretiennent avec leur environnement sonore, elle a dirigé de 2020 à 2022 l’enquête ethnographique accueillie par le Garae Ethnopôle sur les publications sonorisées par haut-parleur dans le Pays Carcassonnais.

Rien de ce qui concerne le royaume de l’image n’est étranger à Jean-Michel Martinat, photographe, preneur d’images audio-visuelles, réalisateur. Disciple de Maurice Faillevic, il est aussi le meilleur connaisseur des films tournés dans l’Aude depuis l’origine du cinéma. Depuis plusieurs années, il met son savoir-faire au service de films documentaires réalisés notamment dans le cadre du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée.

Avec la participation des habitants, des élus, des agents municipaux de Carcassonne Agglo et de la Communauté de Communes de la Montagne Noire.

Découvrez la bande annonce ici

Auteur – Réalisateur : Marie Baltazar

Co-réalisateur : Jean-Michel Martinat

Image : (prise de vue, montage) : Jean-Michel Martinat Son (prise de son) : Jean-Michel Martinat, Marie Baltazar,

Son (montage, mastering) : Studio du roi et Lumières de la ville

Conception graphique : Yahnn Owen

Projet réalisé avec le soutien financier de l’Union Européenne (Fonds LEADER), Carcassonne Agglo, la Communauté de Communes de la Montagne Noire. Il a également été accompagné par le Gal du Pays Carcassonnais et la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée.

Ethnopôle Garae, Maison des mémoires, 53 rue de Verdun, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0468712969 http://www.garae.fr/ http://www.garae.fr/spip.php?article539 Siège de l’ethnopôle Garae

Maison des Illustres – Maison du poète Joë Bousquet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-12T08:00:00+02:00 – 2023-06-12T18:30:00+02:00

2023-12-30T08:00:00+01:00 – 2023-12-30T18:30:00+01:00

©Ethnopôle Garae