Projection : « Portraits de métiers », films d’Alain Cavalier 16 et 17 septembre Ethnopôle Garae Gratuit. Entrée libre.

Dans la première salle de lecture, le Garae propose une diffusion continue d’une série de films documentaires intitulée : « 24 portraits d’Alain Cavalier ». Chaque film dure 13 minutes et met en scène 24 portraits de femmes au travail. Le réalisateur, qui se décrit lui-même comme un « filmeur », nous offre ainsi un regard sur différentes professions : la matelassière, la fileuse, la trempeuse, l’orangère, la brodeuse, la dame-lavabo, la relieuse, la bistrote, la canneuse, la repasseuse, la rémouleuse, la maître-verrier (1987), la gaveuse, la romancière, la roulotteuse, la fleuriste, la cordonnière, la marchande de journaux, l’opticienne, la souffleuse de verre, l’illusionniste, l’accordeuse de piano, la corsetière, l’archetière (1991).

Au-delà des gestes et des procédés de production, la caméra nous invite à porter notre regard sur toutes les dimensions qui constituent ces métiers. Ils ne se limitent pas simplement à des compétences techniques, mais englobent également la transmission de savoirs, les comportements professionnels et les modes de vie propres à chacun. En un mot, ils façonnent des identités professionnelles riches et variées.

Ethnopôle Garae 53 rue de Verdun, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Saint-Pierre Aude Occitanie 04 68 71 29 69 http://www.garae.fr/ Le Groupement d’Anthropologie et d’Ethnologie (GARAE) a été labellisé « ethnopôle » en 1996 par le ministère de la Culture. Il a pour mission d’accueillir, coordonner, stimuler et produire des recherches, individuelles ou collectives, dans quatre domaines principaux :

– L’histoire de l’ethnologie

– L’anthropologie du patrimoine

– L’ethnologie des territoires

– Le patrimoine culturel immatériel

Le GARAE mène des actions à l’échelle locale et nationale, en combinant son agenda scientifique avec des initiatives culturelles diverses telles que des conférences, des projections, des formations, des expositions, des documentaires, et bien d’autres.

En plus de ses activités de recherche, le GARAE dispose d’un centre de documentation spécialisé en sciences humaines et d’une maison d’édition.

Depuis 2012, l’association est accréditée en tant qu’ONG par l’assemblée générale des États parties à la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Alain Cavalier