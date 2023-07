Visite de cet ethnopôle : son histoire, son fonds documentaire, ses actions Ethnopôle Garae Carcassonne, 16 septembre 2023, Carcassonne.

En complément de la visite de la maison des mémoires assurée par nos agents d’accueil, l’ethnopôle GARAE s’efforcera d’ajouter un volet dédié à l’histoire du Garae, qui occupe une place importante dans l’histoire intellectuelle et culturelle de Carcassonne depuis l’entre-deux-guerres. Depuis la création du GAEF (Groupe audois d’études folkloriques) en 1937, au moment où l’ethnographie scientifique prenait son essor, jusqu’à l’accréditation du Garae par le Comité intergouvernemental de sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, en passant par la fondation du Garae en 1981 et sa labellisation en tant qu’ethnopôle en 1996, nous mettrons en avant les moments marquants de cette aventure scientifique, perpétuée et enrichie par chaque génération, avec ses acteurs clés tels que Fernand Cros-Mayrevieille, René Nelli, Daniel Fabre, Jean-Pierre Piniès, et ses réalisations telles que la revue Folklore, les éditions GARAE / Hésiode, et bien d’autres.

Ethnopôle Garae 53 rue de Verdun, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Saint-Pierre Aude Occitanie 04 68 71 29 69 http://www.garae.fr/ Le Groupement d’Anthropologie et d’Ethnologie (GARAE) a été labellisé « ethnopôle » en 1996 par le ministère de la Culture. Il a pour mission d’accueillir, coordonner, stimuler et produire des recherches, individuelles ou collectives, dans quatre domaines principaux :

– L’histoire de l’ethnologie

– L’anthropologie du patrimoine

– L’ethnologie des territoires

– Le patrimoine culturel immatériel

Le GARAE mène des actions à l’échelle locale et nationale, en combinant son agenda scientifique avec des initiatives culturelles diverses telles que des conférences, des projections, des formations, des expositions, des documentaires, et bien d’autres.

En plus de ses activités de recherche, le GARAE dispose d’un centre de documentation spécialisé en sciences humaines et d’une maison d’édition.

Depuis 2012, l’association est accréditée en tant qu’ONG par l’assemblée générale des États parties à la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Ethnopôle Garae