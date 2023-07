Entre arts et standards : le néogothique à l’œuvre Ethnopôle Garae Carcassonne, 15 septembre 2023, Carcassonne.

Proposée tout au long de l’été 2023, en parallèle et en complément de l’exposition « Trésors d’exception. Viollet-le-Duc » présentée par le musée des Beaux-Arts de Carcassonne, l’exposition documentaire « Entre arts et standards : Le néogothique à l’œuvre » accueillie dans les locaux du Garae offre l’opportunité à chacun de se familiariser avec les cinq aspects suivants :

– Viollet-le-Duc et sa théorie du mobilier

– L’orfèvrerie religieuse et le tournant néogothique

– L’union des arts et de l’industrie

– L’art en série

– Les catalogues commerciaux et les expositions universelles

– Des ornements d’autel aux ornements architecturaux

À travers l’exemple de l’orfèvrerie qui a évolué d’une pratique artisanale vers une production industrielle, cette exposition met en avant le caractère vivant et dynamique des métiers d’art. Ouverts à l’innovation, ces métiers ne cessent de se réinventer en relevant les défis économiques, culturels et sociaux de leur époque. L’exposition est en veille de décrochage, ne manquez donc pas cette occasion de découvrir ces aspects fascinants avant la fin de sa présentation.

Ethnopôle Garae 53 rue de Verdun, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Saint-Pierre Aude Occitanie 04 68 71 29 69 http://www.garae.fr/ Le Groupement d’Anthropologie et d’Ethnologie (GARAE) a été labellisé « ethnopôle » en 1996 par le ministère de la Culture. Il a pour mission d’accueillir, coordonner, stimuler et produire des recherches, individuelles ou collectives, dans quatre domaines principaux :

– L’histoire de l’ethnologie

– L’anthropologie du patrimoine

– L’ethnologie des territoires

– Le patrimoine culturel immatériel

Le GARAE mène des actions à l’échelle locale et nationale, en combinant son agenda scientifique avec des initiatives culturelles diverses telles que des conférences, des projections, des formations, des expositions, des documentaires, et bien d’autres.

En plus de ses activités de recherche, le GARAE dispose d’un centre de documentation spécialisé en sciences humaines et d’une maison d’édition.

Depuis 2012, l’association est accréditée en tant qu’ONG par l’assemblée générale des États parties à la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

