Ethnobistrot au musée de la Camargue Musée de la Camargue Arles, mardi 6 février 2024.

Ethnobistrot au musée de la Camargue Musée de la Camargue Arles Bouches-du-Rhône

« Les Ethno bistrots du Musée de la Camargue réunissent des ethnologues, des historiens ou des scientifiques, invités à faire part de leurs connaissances sur des sujets relatifs au territoire du Parc naturel régional de Camargue (PNRC), autour d’un repas.

Dans le cadre « D’une année un auteur », initié par la région Sud, 2024 met Frédéric Mistral à l’honneur.



De Mirèio au Poème du Rhône, interpréter Frédéric Mistral.

Spectacle de la Cie Khoros « Le Poème du Rhône » proposé par Rosalba Rizzo et Guylaine Renaud.

Présentation du projet Mirèio/Mireille par Estelle Rouquette, conservateur du Musée de la Camargue et Marion Croizeau, chargée de mission architecture, urbanisme et paysages au PNRC.



Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur musee@parc-camargue.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 18:00:00

fin : 2024-02-06 22:00:00



