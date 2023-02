Formation “Des préjugés au racisme : les mécanismes du rejet” ethnoArt, 20 mars 2023, Vignols.

adhésion à l’association nécessaire

ethnoArt 39 rue des cascades, 75020 Paris Vignols 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Comment définir le racisme ? Comment cette idéologie a-t-elle vu le jour ? Sous quelles formes se manifeste-t-elle aujourd’hui ? Notre formation propose d’aborder les phénomènes de racisme et de discriminations comme des processus sociaux et historiques complexes. En mettant en perspective les vécus individuels et les dynamiques collectives, l’approche anthropologique apporte des clés de compréhension des mécanismes de transformation des différences (physiques, sociales, culturelles, géographiques, etc.) en inégalités et supports de discrimination.

Une formation qui vous intéressera si vous souhaitez :

Être capable d’identifier ses représentations à l’égard du racisme et des discriminations

Savoir décrire les mécanismes anthropologiques qui mènent au racisme et aux discriminations

Adapter sa posture de manière à prévenir le racisme et les discriminations en milieu professionnel

Être capable de mobiliser les savoirs anthropologiques et les outils interculturels pour concevoir un projet à destination de vos publics renforçant la lutte contre le racisme et les discriminations

Les formations d’ethnoArt sont adressées aux professionnel.le.s des secteurs de l’animation, du social, du socio-culturel, de la santé et de l’éducation qui y partagent leurs expériences.

Les stagiaires sont invité.e.s à concilier contraintes institutionnelles, attentes des publics et convictions personnelles, et plus spécifiquement les possibilités d’interroger collectivement les enjeux de la diversité culturelle.



