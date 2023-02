ETHNO FRANCE 2023 PAUL B. – MASSY, 11 mars 2023, MASSY.

ETHNO FRANCE 2023 PAUL B. – MASSY. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 7.0 à 7.0 euros.

ATMAC Lic. 1-PLATESV-R-2022-04745 Ethno France est un projet d’échange musical interculturel qui embarque, chaque année, un groupe de jeunes musicien·ne·s qui ne se connaissent pas dans une aventure artistique à échelle internationale et surtout, à dimension humaine ! Rencontre, partage, apprentissage et répétition sont les maîtres mots pour définir ce dispositif qui met les musiques traditionnelles et du monde à l’honneur. Après un temps de travail collectif permettant au groupe de revisiter ensemble leurs différents bagages musicaux, le résultat se traduit en l’expérience unique d’un répertoire commun joué sur scène, là où le projet Ethno France prend tout son sens. Venez découvrir en live la création multicolore et unique de cet orchestre éphémère Ethno France 2023 ! Orchestre Ethno France

PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC Essonne

