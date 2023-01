Ethno bistrot Arles, 7 février 2023, Arles .

Ethno bistrot

Mas du Pont de Rousty Musée de la Camargue RD 570 Arles Bouches-du-Rhône Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty

2023-02-07 18:30:00 18:30:00 – 2023-02-07

Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty

Arles

Bouches-du-Rhône

EUR 25 25 Côté mer, Delphine Marobin-Louche chargée de mission littoral et milieu marin au Parc naturel régional et Léna Collet technicienne Life Marha, embarquent les participants pour une découverte de la Camargue depuis la mer. Le côté plage et ses artistes vous seront dévoilés dans une prochaine publication, restez connectés.



Cette soirée “fluvio-maritime” se déroule autour d’un repas “locavore”.

Un court extrait de l’intervention de Delphine et Léna que vous aurez la chance de découvrir le 7 février au musée.



Pour plus de renseignement et pour réserver votre place, n’hésitez pas à nous contacter

Pour bien commencer l’année, l’ethno bistrot 2023 est entre deux eaux.

musee@parc-camargue.fr +33 4 90 97 10 82 http://www.museedelacamargue.com/

Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles

dernière mise à jour : 2023-01-25 par