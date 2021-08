Saumur Théâtre le Dôme Maine-et-Loire, Saumur Ethno‒exposition Grains d’Hommes Théâtre le Dôme Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Ethno‒exposition Grains d’Hommes Théâtre le Dôme, 18 septembre 2021, Saumur. Ethno‒exposition Grains d’Hommes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Théâtre le Dôme Ethno‒exposition Grains d’Hommes en partenariat avec la Fondation ANAKO. Cette exposition ethnographique présente le quotidien des premières nations et les défis qui sont les leurs. Théâtre le Dôme Place de la Bilange, SAUMUR Saumur Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Théâtre le Dôme Adresse Place de la Bilange, SAUMUR Ville Saumur lieuville Théâtre le Dôme Saumur