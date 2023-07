Ethnic Kiosk Session 3 : Parc Montsouris Kiosque à musique du Parc Monsouris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ethnic Kiosk Session 3 : Parc Montsouris Kiosque à musique du Parc Monsouris Paris, 22 juillet 2023, Paris. Le samedi 22 juillet 2023

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Des sonorités multiculturelles et des expositions artistiques : rejoignez nous pour une journée festive et culturelle ! Imaginez ceci – Une belle journée de printemps – le soleil qui brille – et le son d’une musique multiculturelle qui remplit l’air. Vous pourrez vous imprégner de l’atmosphère de la ville tout en profitant de certains des plus incroyables sons du monde et expositions artistiques. Les artistes sont si talentueux, et ils apporteront le meilleur de leurs cultures sur scène. Vous pourrez danser et chanter, ou simplement vous asseoir et vous détendre avec une boisson fraîche en regardant les incroyables performances. Mettez vos vêtements ethniques et hippies et apportez votre bonne humeur. Merci de respecter la Nature ! et n’oubliez pas de ne pas laisser de traces derrière vous. Merci de prévoir un sac poubelle et de l’emporter avec vous avant de partir. LINE UP 18:00 – 18:30 : LIVE ACT : YAMASS

https://www.facebook.com/yamassmusique 18:30 – 19:25 : MKLF

https://www.instagram.com/mklf.music/ 19:25 – 19:40 : ROMANO ATMO (TZIGANE DANCE)

https://www.instagram.com/romano.atmo/ 19H40 – 21H00 : BURNING JMAL

https://www.instagram.com/burning.jmal/ ARTISTIC EXPOSITION

Movy Move ( Live Paint )

https://www.instagram.com/movy_move/ Location :

https://goo.gl/maps/9VV5QtHTLtT95GEw6 Kiosque à musique du Parc Monsouris 2 Rue Gazan, 75014 Paris 75014 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/283389977503308 +33635996293 ethnicommunity@gmail.com https://www.facebook.com/ethniccommunity https://www.facebook.com/ethniccommunity https://www.facebook.com/events/283389977503308

