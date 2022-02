Ethiopie Chapelle Sainte-Anne, 19 février 2022, Arles.

Ethiopie

du samedi 19 février au mercredi 23 mars à Chapelle Sainte-Anne

Cette exposition photos propose un parcours en Ethiopie à travers deux séries d’images : **L’Abyssin**: une série de portraits dont les regards semblent, comme ce pays, suspendus entre ciel et terre, dans un autre temps. Par la force et l’intensité de leur expression, ils témoignent chacun d’une rencontre, dans une présence authentique à l’autre, au-delà des mondes qui nous séparent. **Peuples de l’Omo** : Ici, rites et coutumes heurtent au 1er abord notre sensibilité, ils nous questionnent sur le juste regard : ni voyeurisme, ni exotisme, ni jugement. Poser simplement un regard neutre sur les faits, ouvert à la présence de l’autre et à son humanité.

Chapelle Sainte-Anne 8 place de la République 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

