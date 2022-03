ETHIOBRAZ AMR / Sud des Alpes, 26 mars 2022, Genève.

ETHIOBRAZ

AMR / Sud des Alpes, le samedi 26 mars à 21:30

41e AMR JAZZ FESTIVAL, du 23 au 27 mars, AMR – Genève L’ AMR propose une 41è édition superbement équilibrée, avec 5 doubles concerts en 5 soirées, au cœur des Pâquis. Vous y trouverez des créations et des formations originales, des artistes internationaux et des talents locaux. Du solo au big band, on vous veut comblés, avec du jazz de diverses influences aux musiques improvisées les plus créatives ! ETHIOBRAZ Connu des groupes comme The Thing, Ballister, Hairy Bones et Original Silence, Paal Nilssen-Love est l’un des musiciens les plus travailleurs et les plus prolifiques qui soit. Pour EthioBraz Il s’est inspiré de ses années passées dans des groupes tels que le Chicago Tentet de Peter Brötzmann, le groupe Territory de Ken Vandermark et le Circulasione Totale Orchestra de Frode Gjerstad. Les traces de cette expérience sont évidentes, bien qu’avec Large Unit, il s’agisse de créer un nouveau groupe, avec un son qui lui est propre. Au cours de ses voyages, Large Unit a noué des liens particuliers avec des musiciens, des danseurs et des chanteurs locaux à Addis-Abeba (Éthiopie) et c’est avec ces derniers qu’il sera présent à Genève, ainsi qu’avec le merveilleux guitariste Terrie Ex, pour une soirée de folie musicale ! Kristoffer Alberts, saxophone alto, saxophone ténor Kalle Moberg, accordéon Ketil Gutvik, guitare électrique Terrie Ex, guitare électrique Tommi Keranen, électronique Jon Rune Strøm, contrebasse, basse électrique Christian Meaas Svendsen, contrebasse, basse électrique Andreas Wildhagen, batterie, percussion Paal Nilssen-Love, batterie, percussion Celio De Carvalho, percussion Melaku Belay, danse Zinash Tsegaye, danse Nardos Tesfaye, chant Habetamu Yeshambel, masinko (violon éthiopien) Mesay Abebaye, kobero ( tambour éthiopien) Christian Brynildsen Obermayer, ingénieur du son Thomas Johansson, trompette Kvale, trombone Hanne de Backer , saxophone baryton Wude Tesfaw, chant Robel Solomon, bass krahr Sentayehu Tadesse, krahr

(2concerts) CHF 40.- (prix de soutien). CHF 30.- (plein tarif). CHF 20.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 10.- (titulaires de la carte 20 ans)

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



