Séminaire gestion des épisodes d’inondations ETHICS Village Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Séminaire gestion des épisodes d’inondations ETHICS Village, 13 décembre 2022, Blagnac. Séminaire gestion des épisodes d’inondations Mardi 13 décembre, 09h00 ETHICS Village

Inscription obligatoire, via les liens transmis par mail.

Venez échanger avec les différents intervenants sur la thématique de la gestion des épisodes d’inondation ETHICS Village 2 Avenue de l’Escadrille Normandie Niemen, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie A l’occasion de la Journée Nationale de la Résilience, Toulouse Métropole organise une journée thématique sur la gestion de « crise » inondation, à destination des acteurs institutionnels sur le périmètre de l’agglomération toulousaine. La matinée consistera en un séminaire au cours duquel plusieurs acteurs intervenant dans la gestion de « crise » inondation viendront présenter des outils et des retours d’expérience. La salle sera organisée en différents stands pour permettre aux participants de suivre les présentations qui les intéressent le plus. L’après-midi sera destinée en priorité aux élus et agents communaux, avec la réalisation d’exercices de mise en oeuvre du Plan Communal de Sauvegarde. Cette journée s’inscrit dans le Programme d’Actions de Prévention des Inondations de l’agglomération toulousaine. Elle est réalisée avec l’appui technique de l’Institut des Risques Majeurs (IRMa).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-13T09:00:00+01:00

2022-12-13T17:00:00+01:00 Toulouse Métropole – Service GEMAPI

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu ETHICS Village Adresse 2 Avenue de l'Escadrille Normandie Niemen, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville ETHICS Village Blagnac Departement Haute-Garonne

ETHICS Village Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Séminaire gestion des épisodes d’inondations ETHICS Village 2022-12-13 was last modified: by Séminaire gestion des épisodes d’inondations ETHICS Village ETHICS Village 13 décembre 2022 Blagnac ETHICS Village Blagnac

Blagnac Haute-Garonne