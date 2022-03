Ethical Fashion Days Le 360 Paris Music Factory, 4 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du vendredi 04 mars 2022 au dimanche 06 mars 2022 :

Ethical Fashion Initiative et Le 360 Paris Music Factory, avec le soutien de la Ville de Paris et l’AIMF, s’associent pour un événement de trois jours dédié aux industries créatives africaines.

Du 4 au 6 mars, Le 360 Paris Music Factory, s’associe à l’Ethical Fashion Initiative (EFI), avec le soutien de la Ville de Paris et l’AIMF, pour un projet d’envergure internationale qui vise à valoriser la scène actuelle de créatrices et créateurs d’Afrique et de sa diaspora pendant la Paris Fashion Week 2022.

Vendredi

16h30 : Présentation sur la professionnalisation et la formation aux métiers de la mode à Paris

18h : Lukhanyo Mdingi en conversation avec Casa 93

20h30 : Kandy Guira en Concert

Samedi

15h : Projection du film Flight of the Dreamer

16h30 : Table ronde « Horizon Voices » : Entrepreneuriat féminin, durabilité et capital social en Afrique aujourd’hui

18h : Table ronde « La création africaine » : Comment créer une économie vertueuse qui pourrait bénéficier aux créateurs en Afrique et dans la diaspora ?

20h30 : Hervé Samb en Concert

Dimanche

13h : Brunch musical

À PROPOS D’EFI

Pour l’Ethical Fashion Initiative, les choix de mode de vie ont un impact sur les moyens de subsistance. EFI crée et renforce des entreprises sociales dans les économies émergentes, mettant en relation des marques internationales exigeantes dans les domaines de la mode, de la décoration intérieure, de la gastronomie et des arts avec des artistes, designers, artisans et micro-producteurs locaux talentueux. Les investisseurs avertis et les consommateurs conscients trouvent de la valeur dans un cercle vertueux qui crée non seulement des produits haut de gamme, mais aussi un travail stable et digne; ainsi que des femmes, des hommes et des communautés créatives et résilientes. Active dans dix pays à travers le monde, EFI est un programme phare du Centre de Commerce International, une agence conjointe des Nations Unies et de l’Organisation Mondiale du Commerce.

A PROPOS DU 360 PARIS MUSIC FACTORY

Imaginé loin des clichés, au cœur de Barbès par Saïd Assadi dès 2011, le 360 Paris Music Factory est un véritable espace de transmission. Cet établissement transculturel encourage les rencontres entre artistes, publics et habitants du quartier. Salle de spectacles, restaurant, studio d’enregistrement, résidence d’artistes, pépinière d’entreprises et d’associations, on y passe pour échanger, chanter, goûter, partager son temps et ses idées. Depuis son ouverture en janvier 2020, ce lieu populaire pour la culture accompagne les projets culturels émergents en portant haut les valeurs d’ouverture à l’altérité et au métissage, avec pour mission de renforcer la cohésion sociale et de rendre la culture accessible à tous.

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha Paris 75018

Contact : https://le360paris.com/evenement/ethical-fashion-days-jour-1/ https://www.facebook.com/events/241214268228059/

Concert;Conférence;Expo

