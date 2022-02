Ethical Fashion Days · Jour #1 Le 360 Paris Music Factory Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ethical Fashion Days · Jour #1 Le 360 Paris Music Factory, 4 mars 2022, Paris. Ethical Fashion Days · Jour #1

Le 360 Paris Music Factory, le vendredi 4 mars à 12:00

Le 360 Paris Music Factory, sous l’impulsion de l’Ethical Fashion Initiative (EFI) et avec le soutien de la Ville de Paris, prépare un projet d’envergure internationale qui vise à valoriser la scène actuelle de créatrices et créateurs d’Afrique et de sa diaspora à travers l’organisation d’un événement à Paris pendant la semaine de la Fashion Week du 28 février au 8 mars 2022. Programmation et horaires à venir. [Lancement · Aftermovie](https://www.youtube.com/watch?v=z831VSslmmE) Ethical Fashion Days Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T12:00:00 2022-03-04T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le 360 Paris Music Factory Adresse 32 Rue Myrha, 75018 Paris Ville Paris lieuville Le 360 Paris Music Factory Paris

Le 360 Paris Music Factory Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ethical Fashion Days · Jour #1 Le 360 Paris Music Factory 2022-03-04 was last modified: by Ethical Fashion Days · Jour #1 Le 360 Paris Music Factory Le 360 Paris Music Factory 4 mars 2022 Le 360 Paris Music Factory Paris Paris

Paris