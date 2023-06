Savoir rouler à vélo Ethic Etapes Ile d’Or Amboise Amboise Catégories d’Évènement: Amboise

Le Savoir Rouler à Vélo a été annoncé dans le cadre du comité interministériel de sécurité routière 2018 (mesure 10 – accompagner le développement de la pratique du vélo en toute sécurité) et du Plan Vélo et mobilités actives (mesure 4 – développement d'une culture vélo). Cette mesure consiste à favoriser à l'apprentissage du vélo pour une pratique plus sécurisée. La généralisation du dispositif permet aux jeunes entrants au collège de maîtriser la pratique du vélo de manière autonome dans les conditions réelles de circulation. L'apprentissage du vélo trouve ainsi une place à part entière dans le continuum de sécurité routière afin que les enfants puissent acquérir une réelle autonomie à vélo pour leur entrée au collège

Ethic Etapes Ile d'Or
1 rue Commire, 37400 Amboise
14 – 18 août 2023
de 35€ à 110€ selon QF
contact@mjcdamboise.fr
0247572956

