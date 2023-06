Savoir nager Ethic Etapes Ile d’Or Amboise, 31 juillet 2023, Amboise.

Savoir nager 31 juillet – 4 août Ethic Etapes Ile d’Or de 35€ à 110€ selon QF

Jeux, baignades et de nombreux challenges au programme de cette « aqua colo ».

Au travers de séance à la piscine, les enfants vont d’abord se familiariser avec les activités aquatiques et apprendre de manière ludique à nager.

Encadrés par des animateurs et partenaires professionnels, les enfants évoluerons en toute sécurité pour leur permettre l’apprentissage de la nage.

Cette colonie vise plusieurs objectifs :

• Préparer l’attestation du savoir nager à l’entrée en 6e ;

• Pratiquer des activités aquatiques et

nautiques en toute sécurité et toute sérennité;

• Prévenir les noyades.

Ethic Etapes Ile d’Or 1 rue Commire, 37400 Amboise Amboise 37400 La Gabillère Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0247572956 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mjcdamboise.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T08:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T08:00:00+02:00 – 2023-08-04T18:59:00+02:00

colo piscine

MJC AMBOISE