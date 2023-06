Apprendre dans la nature Ethic Etapes Ile d’Or Amboise Amboise Catégories d’Évènement: Amboise

Indre-et-Loire Apprendre dans la nature Ethic Etapes Ile d’Or Amboise, 10 juillet 2023, Amboise. Apprendre dans la nature 10 – 14 juillet Ethic Etapes Ile d’Or de 35€ à 110€ selon QF « Les enfants devraient vivre au grand air, face à face avec la nature qui fortifie le corps, qui poétise l’âme et éveille en elle une curiosité plus précieuse pour l’éducation que toutes les grammaires du monde »

Alexandre Dumas Comme l’indique son nom le séjour sera un séjour de découverte du patrimoine naturel et culturel de la Vallée de la Loire au travers d’activités en plein air. Il s’agira notamment de :

o Expérimenter différentes méthodes d’apprentissage

o S’approprier ou de réapproprier l’espace dehors

o Savoir reconnaître les éléments de la nature qui les entoure

o Sensibiliser les jeunes aux notions de respect à l'environnement Ethic Etapes Ile d'Or 1 rue Commire, 37400 Amboise

Détails Catégories d'Évènement: Amboise, Indre-et-Loire Age min 6 Age max 11

