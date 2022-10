Au pays des contes… Ethic Etapes Ile d’Or, 19 décembre 2022, Amboise.

Au pays des contes… 19 – 23 décembre Ethic Etapes Ile d’Or

Adhésion obligatoire, 60€ max tarif dégressif selon QF, échelonnement des paiements possible

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Ethic Etapes Ile d’Or 1 rue Commire, 37400 Amboise La Gabillère Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

1 jour – 1 conte…

Les enfants vont voyager dans divers mondes imaginaires et vivre des aventures différentes chaque jour.

Au travers de la lecture, de grands jeux et de sorties culturelles et patrimoniales, les enfants vont pouvoir renforcer les acquis scolaires de la lecture mais également faire travailler leur imaginaire…

En plein coeur de la vallée de la Loire, patrimoine mondial de l’unesco, les participants du séjour vont se familiariser avec leur propre territoire et s’ouvrir à de nombreuses découvertes dans les domaines des contes et légendes mais aussi de l’histoire de France et de l’architecture…

Cette colonie permettra aussi à chaque enfant de vivre une expérience de vie en collectivité où les temps de vie quotidienne tiennent une place aussi importante que les temps d’animation.



MJC AMBOISE