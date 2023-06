Séjour découverte de Blois Ethic étapes hotel Blois, 7 août 2023, Blois.

Le séjour organisé par le Centre Social et Culturel R.A.I.L – A.T.A.C pour un public de 11-17 ans se déroulera à Blois du lundi 7 au vednredi 11 août 2023. Nous serons hébergé à l’Ethic étape hotel de Blois situé 37 rue Pierre et Marie Curie.

Ce séjour a pour objectif de proposer un temps de loisirs en dehors du quotidien, de faire découvrir les châteaux de la Loire au travers d’activités physiques et sportives, de permettre de valoriser leurs connaissances scolaires (niveau 5ème).

Ce séjour comprendra des visites de trois visites de chateaux de la Loire : Chambord, Cheverny et Blois. Des activités seront prévus afin de rendre les visites plus ludiques. Les jeunes pourront poser toutes les questions qu’ils souhaitent à l’équipe d’necadrement mais aussi aux profeesionnels qu’ils verront dans les lieux visités.

De plus, des acrivités comme la découverte de blois et de la Loire sont prévu avec comme support l’activités physiques et sportives : respectivement la trotiinette et le canoë kayak.

Le séjour a été construit par l’équipe de professionnel du CSC, en essayant de répondre aux attentes des jeunes. Nous découvrirons égelemtn la maison de la magie de Blois, lieu emblématique de la ville

Lors de la préparation les jeunes sont mobilisés afin de préparer les temps informels du séjour : Activités, visites sans préstataires, veillées, etc.

Ethic étapes hotel 37 rue Pierre et Marie Curie blois Blois 41000 Nord Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

