«Ethereal Swann», Jenna Kaës Marseille 9e Arrondissement, 1 juillet 2022, Marseille 9e Arrondissement.

«Ethereal Swann», Jenna Kaës Southway Studio 433 Boulevard Michelet Marseille 9e Arrondissement

2022-07-01 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-04 18:00:00 18:00:00 Southway Studio 433 Boulevard Michelet

Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 9e Arrondissement

Jenna Kaës est une artiste designer originaire d’Alsace, vivant et travaillant à Paris.



Dans un hommage aux fantaisies historico-épiques du roi et mécène Louis II de Bavière, “Ethereal Swann” révèle les visions oniriques d’un Lohengrin sous acide. A la fois wagnériennes et vernaculaires, les oeuvres réunies au Pavillon Southway tissent le lien entre haute culture et culture populaire, tout en se dressant sur la mince barrière séparant art contemporain et arts décoratifs.

“Ethereal Swann” révèle les visions oniriques d’un Lohengrin sous acide…

https://p-a-c.fr/les-membres/south-way-studio/ethereal-swann-jenna-kaes

Jenna Kaës est une artiste designer originaire d’Alsace, vivant et travaillant à Paris.



Dans un hommage aux fantaisies historico-épiques du roi et mécène Louis II de Bavière, “Ethereal Swann” révèle les visions oniriques d’un Lohengrin sous acide. A la fois wagnériennes et vernaculaires, les oeuvres réunies au Pavillon Southway tissent le lien entre haute culture et culture populaire, tout en se dressant sur la mince barrière séparant art contemporain et arts décoratifs.

Southway Studio 433 Boulevard Michelet Marseille 9e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-29 par