Ethénèsh Wassié Église Saint-Maximin | Metz, 19 novembre 2021, Metz.

Ethénèsh Wassié

Église Saint-Maximin | Metz, le vendredi 19 novembre à 20:30

Les racines éthiopiennes de la musique jouée par **Etenesh Wassié**, Mathieu Sourisseau et Sébastien Bacquias sont indéniables mais le trio explore un territoire beaucoup plus large. Bien loin du clinquant des musiques du monde pensées hors sol. Ce qui s’invente, avec classe, dans la réunion délicate de ces trois artistes naît de la friction de l’éthio-trad aux textures noise, de l’art consommé de la nostalgie folk aux scansions câlinées par un groove solide. L’objet du trio n’est sans doute pas le chant mais, plus certainement, le récit que les deux musiciens et la chanteuse assemblent à six mains. Un récit émouvant porté par une musique familière dans sa magie et hybride dans son instrumentation. Aux embardées lyriques du duo originel, né en 2009 de la réunion d’une voix et d’une basse électro-acoustique, s’est greffée, en mars 2018, une contrebasse. Et cette greffe est réussie.

8.00 €

Double concert organisé par l’association Fragment. Une plongée dans la musique éthiopienne et une rencontre de trois improvisateurs à l’écoute du monde.

Église Saint-Maximin | Metz 68 Rue Mazelle, 57000 Metz Metz Moselle



