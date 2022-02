Êtes-vous plutôt Shojo ou Shonen ? Bibliothèque de Saint-Jean Genève Catégorie d’évènement: Genève

Mathieu Rocher, incontournable expert de la culture nippone, nous parle des subtilités et spécificités des mangas, l’un des phénomènes les plus fascinants de la culture japonaise.

avec Mathieu Rocher, auteur // bibliothèque de St Jean // mercredi 6 avril 17h00 // dès 10 ans

