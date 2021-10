Eternels idiots Odyssée, 30 janvier 2022, Orvault.

2022-01-30 Placement libre Pass sanitaire obligatoire

Horaire : 17:42 16:35

Gratuit : non de 7 € à 11 € Tout public à partir de 12 ans Placement libre Pass sanitaire obligatoire

Edward Aleman et Wilmer Marquez étaient loin d’imaginer lorsqu’ils étaient adolescents dans leur quartier de Bogota en Colombie, qu’ils allaient devenir un jour de grands artistes de cirque. Issus de la 22e promotion de l’École Nationale des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, ils ont grandi sous le regard d’un grand frère, David Bobée, qui les a mis en scène dans Quien Soy ? en 2013. Puis il y eut Somos, deux spectacles accueillis à l’Odyssée. Pour ce nouveau projet, la compagnie de cirque acrobatique El Nucleo s’est inspirée de l’adolescence : la transformation du corps, le défi des règles, la quête de soi, son rapport au monde. La compagnie a souhaité rendre un hommage tendre et plein d’humour à cette jeunesse riche et vivante. Les six interprètes évoluent sur une marelle métallique géante. C’est leur aire de jeu. C’est là qu’ils se retrouvent, viennent enfreindre les règles pour inventer leur propre monde. L’objet métallique devient support du dépassement de soi, de la recherche des limites, de la prise de risque, de la peur, sujets centraux pour l’adolescent comme l’acrobate. Cie El NucleoMise en scène : Edward Aleman et Sophie ColleuAuteur et dramaturge : Ronan CheneauInterprètes : Edwar Aleman, Jimmy Lozano, Cristian Forero,Célia Casagrande, Fanny Hugo, Alexandre Bellando

Odyssée adresse1} Bourg/Secteur rural Orvault 44700 Bourg/Secteur rural

02 51 78 37 50 http://www.odyssee.orvault.fr odyssee@mairie-orvault.fr 02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr