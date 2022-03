Éternels idiots – EL NUCLEO Amiens, 30 mars 2022, Amiens.

Éternels idiots – EL NUCLEO Amiens

2022-03-30 – 2022-03-30

Amiens Somme

8 « […] Être de parfaits, glorieux et lumineux idiots. » Ronan Cheneau

Autour d’une marelle métallique géante, cinq acrobates jouent au rythme de l’énergie tantôt flamboyante, tantôt étouffée qui caractérise la jeunesse. Entre maturité naissante et naïveté enfantine, Edward Aleman et Sophie Colleu jouent les contradictions qui traversent les adolescents, nourries par une puberté envahissante, la construction de l’adulte et la lecture d’un monde qui vacille. À l’image de la compagnie, Éternels idiots est un lien qui rassemble les générations à travers une acrobatie à la fois vivante et vitale.

On s’exclame devant la prouesse des corps qui volent autant qu’on s’émeut de la poésie des gestes simples de ces « lumineux idiots ».

Mise en scène : Edward Aleman et Sophie Colleu Interprètes : Edward Aleman, Jimmy Lozano, Cristian Forero, Célia Casagrande-Pouchet, Fanny Hugo et Alexandre Bellando Dramaturge : Ronan Cheneau Création musicale : Alexandre Bellando Création lumière : Stéphane Babi Aubert Costumes : Marie Meyer Scénographie : Sylvain Wavrant Construction des supports de scénographie : association CPR – Ça Peut R’sservir ? Conception et construction de la marelle : Claire Jouët-Pastré Régie générale : Laurent Lecoq en création et Marvin Jean en tournée Régie lumière : Zoé Dada

Production El Nucleo Coproduction L’Éclat – Pont- Audemer / Le Piaf – Bernay / Le Carré Magique – Pôle National Cirque – Lannion / La Verrerie – Pôle National Cirque – Alès / Centre Culturel Pablo Picasso – Homécourt / Centre Chorégraphique National du Nord – Roubaix / ADAMI Soutiens Cirque-Théâtre – Pôle National Cirque Normandie – Elbeuf / L’Étincelle – Rouen / DRAC Normandie / Conseil régional de Normandie / Conseil départemental de Seine- Maritime / Ville de Rouen El Nucleo est soutenue pour l’ensemble de ses activités par le Conseil régional de Normandie.

REPRÉSENTATION PUBLIQUE

Mercredi 30 mars 2022 à 20:00

Cirque Jules Verne

à partir de 7 ans · 1h10

+33 3 22 35 40 41 https://www.cirquejulesverne.fr/evenement/la-melee/

© Sylvain Frappat

Amiens

