Éternels idiots / Cie El Nucléo Le Champilambart Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vallet

Éternels idiots / Cie El Nucléo Le Champilambart, 8 mars 2022, Vallet. Éternels idiots / Cie El Nucléo

Le Champilambart, le mardi 8 mars à 20:00

Dédié à l’adolescence et à son état d’urgence, cette création d’El Nucléo lance six interprètes à pleine puissance, inspirés par leur immersion en milieu scolaire. Une marelle de métal, mobile et ludique, renvoie à la cour de récréation tout autant qu’à la chambre des ados, cloîtrés derrière les fenêtres comme des barreaux. On imagine déjà les corps en apesanteur, les acrobaties renversantes, les portées au bord du vide… De la terre au ciel sans perdre l’équilibre, ni la tête, ça promet !

De 12 à 18€

» Il faudrait si possible ne jamais construire sa vie, garder pour toujours la passion des premières fois… « , écrit le dramaturge Ronan Chéneau. Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T20:00:00 2022-03-08T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu Le Champilambart Adresse 13 route des Dorices, 44330 Vallet Ville Vallet lieuville Le Champilambart Vallet Departement Loire-Atlantique

Le Champilambart Vallet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallet/

Éternels idiots / Cie El Nucléo Le Champilambart 2022-03-08 was last modified: by Éternels idiots / Cie El Nucléo Le Champilambart Le Champilambart 8 mars 2022 Le Champilambart Vallet Vallet

Vallet Loire-Atlantique