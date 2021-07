Savigny-sur-Orge Maison de quartier de Grand Vaux Essonne, Savigny-sur-Orge Éternelles jeunesses Maison de quartier de Grand Vaux Savigny-sur-Orge Catégories d’évènement: Essonne

Savigny-sur-Orge

Éternelles jeunesses Maison de quartier de Grand Vaux, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Savigny-sur-Orge. Éternelles jeunesses

Maison de quartier de Grand Vaux, le vendredi 23 juillet à 14:30

Randonnée artistique et culturelle par les artistes associés du Cabaret des Oiseaux et les jeunes de Savigny-sur-Orge. Une invitation à retrouver, découvrir les trajectoires d’enfance, les escapades adolescentes, les chemins de traverses des jeunesses, mis en mots, en corps et en musique.

Nombre de places limité selon protocole sanitaire en vigueur

Randonnée artistique et culturelle par les artistes associés du Cabaret des Oiseaux et les jeunes de Savigny-sur-Orge Maison de quartier de Grand Vaux 5 allée Georges Clémenceau 91600 Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T14:30:00 2021-07-23T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Savigny-sur-Orge Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de quartier de Grand Vaux Adresse 5 allée Georges Clémenceau 91600 Savigny-sur-Orge Ville Savigny-sur-Orge lieuville Maison de quartier de Grand Vaux Savigny-sur-Orge