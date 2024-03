Eternellement Manga Place Champollion Istres, samedi 5 octobre 2024.

Eternellement Manga Place Champollion Istres Bouches-du-Rhône

Festival Éternellement Manga 2023, dédié à l’univers du manga et à la culture asiatique, à la halle polyvalente d’Istres !

Cette convention Éternellement Manga 2023, dédiée à l’univers du manga et à la culture asiatique, reprendra tous les codes qui fascinent et passionnent tous les fans et nous aspirons à faire rêver petits et grands.



Au programme



– Jeux vidéo,

– Concours de cosplay,

– Arts martiaux,

– Dessin,

– Retrogaming,

– Boutiques,

– Animations sur scène,

– Jeux de plateau,



A noter que la restauration est possible sur place.





– Et bien d’autres surprises pour cette nouvelle édition !



Une expérience unique et atypique vous attend. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 10:00:00

fin : 2024-10-06 18:00:00

Place Champollion Halle polyvalente

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur manga@epj.fr

L’événement Eternellement Manga Istres a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de Tourisme d’Istres