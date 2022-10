Eternellement Manga Istres, 19 novembre 2022, Istres.

Eternellement Manga

Avenue Ange Bertolloti Boulodrome de Rassuen (Halle Polyvalente) Rassuen Istres Bouches-du-Rhne Boulodrome de Rassuen (Halle Polyvalente) Avenue Ange Bertolloti

2022-11-19 – 2022-11-19

Boulodrome de Rassuen (Halle Polyvalente) Avenue Ange Bertolloti

Istres

Bouches-du-Rhne

Cette convention conviviale propose aux néophytes comme aux initiés une journée autour du manga et de la culture asiatique.



Au programme, près de 40 stands, le traditionnel concours de cosplay, des démonstrations et animations sur scène (karaoké, quizz, danse..) des jeux de société, des jeux vidéos, un espace Retro gaming et escape game et des boutiques à gogo.



Au rayon des nouveauté 2022 la présence d’un robot BumBlebee du film Transformers, un stand piercing et un photocall pour immortaliser cette belle journée!



A noter que la restauration est possible sur place.

Eternellement Manga propose de découvrir la culture asiatique à travers le manga.

manga@epj.fr +33 4 42 56 25 19 http://www.epj.fr/

Boulodrome de Rassuen (Halle Polyvalente) Avenue Ange Bertolloti Istres

dernière mise à jour : 2022-10-21 par