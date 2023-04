« Éternelle Notre-Dame », l’exposition immersive en réalité virtuelle Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

« Éternelle Notre-Dame », l’exposition immersive en réalité virtuelle Médiathèque Hélène Berr, 22 avril 2023, Paris. Le samedi 22 avril 2023

de 13h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Vivez la première expérience totalement immersive en réalité virtuelle sur Notre-Dame de Paris. Grâce à cet inoubliable voyage dans le temps, faites l’expérience d’un spectacle inédit et novateur pour faire revivre Notre-Dame. En partenariat avec l’Orange Digital Center. Entrée libre dans la limite des places disponibles Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Orange Digital Center Photo de Notre-Dame avec devant des enfants portant des casques de réalité virtuelle

