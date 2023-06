Éternel Mucha Grand Palais Immersif Paris, 22 mars 2023, Paris.

Figure majeure de l’Art Nouveau, Alphonse Mucha est mis en lumière au Grand Palais immersif !

Figure majeure de l’Art Nouveau, pionnier de l’art de l’affiche et précurseur de la publicité, Alphonse Mucha est l’un des artistes les plus célèbres d’Europe en son temps.

Dès ses débuts, à l’aube de la Belle époque, son style fascine : magnifiant la nature, exaltant la beauté féminine, il s’applique à une grande variété d’œuvres et d’objets qui rencontrent un succès retentissant.

Avec Éternel Mucha, Grand Palais Immersif et la Fondation Mucha mettent en lumière l’héritage du maître de l’Art Nouveau à travers une expérience immersive, interactive et sensorielle. En trois actes, l’exposition retrace l’histoire d’Alphonse Mucha et donne à voir ses œuvres majeures, dont l’Épopée slave, présentée de façon spectaculaire. Elle souligne aussi l’influence durable de l’artiste, source d’inspiration pour la création d’aujourd’hui, de l’art des rues aux mangas, du cinéma au tatouage.

Par le biais de projections en très haute définition, d’un univers musical et olfactif original et de dispositifs interactifs, Éternel Mucha offre aux visiteurs une plongée unique au cœur de l’œuvre d’un artiste avant-gardiste, icône du raffinement, de l’élégance et de la modernité.

