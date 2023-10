Éternel, le spectacle de la compagnie Arlette Gruss Pelouse de Reuilly Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Du vendredi 01 décembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

.Tout public. payant

Les artistes d’Eternel vous présenteront de nouveaux numéros absolument inédits. Découvrez le nouveau spectacle de la compagnie Arlette Gruss du 1er au 17 décembre à la Pelouse de Reuilly.

C’est un moment hors du temps, un charme qui ne s’explique pas, un mirage né des projecteurs, un rêve excentrik, une peinture en mille couleurs ! Invitez-vous sous notre toile ! Abandonnez votre habit du quotidien, et dans les poussières d’étoile prenez votre bain. Ici brille un amour qui défie les lois, telle une étoile en héritage. Au-delà des corps, laissez-vous porter par la musique, invoquez avec nous les prouesses les plus inédites et rendez unique cet instant de partage.

De cette piste, une ronde à l’infini, jaillit un souffle réinventé à chaque fois, une larme, un rire, un carnaval perpétuel. C’est en rouge et blanc que le nom d’Arlette GRUSS s’illumine et année après année nous le rendons « Éternel ».

Acte I

La troupe Arlette Gruss «Vivez l’instant présent»

«Vivez l’instant présent» Lustre aérien, Flor ees Sarah «Optez pour le lâcher-prise !»

«Optez pour le lâcher-prise !» Les ânes, Sarah Houcke «Nous avons tous un côté terre à terre»



«Nous avons tous un côté terre à terre» Clown, Francesco Fratellini «Gardez le sens de l’humour, souriez !»

«Gardez le sens de l’humour, souriez !» Magie, La Troupe Arlette Gruss «Tel un métronome Eva mène à la baguette !»

«Tel un métronome Eva mène à la baguette !» Clown , Pieric Furic «Léger comme une plume»

«Léger comme une plume» Les chiens, Alexis Gruss «L’heure de la récré à sonné»

«L’heure de la récré à sonné» Clown, Francesco Fratellini «ça cloche !»

«ça cloche !» Mat indien, Sandeep Kale « Bollywoodement vôtre »

« Bollywoodement vôtre » Vélo acrobatique, La troupe Arlette Gruss « On se sentait pousser des ailes, à Bicyclette ! »

Acte II

Embarquement immédiat, La troupe Arlette Gruss

Trapèze volant, Flying Almar «Prenez garde au soleil ! »

«Prenez garde au soleil ! » Clown Francesco Fratellini «Petit ours au cirque»

«Petit ours au cirque» La cavalerie, Linda, Alexis & Laura-Maria Gruss «L’emblême de la dynastie Gruss»

«L’emblême de la dynastie Gruss» Clown Pieric Furic «C’est son cheval de bataille»

«C’est son cheval de bataille» Sangles aériennes, Duo Beige « Croquez la vie à pleines dents »

« Croquez la vie à pleines dents » Main à main, Duo DimaA «le sommet de la perfection»

«le sommet de la perfection» Barres russes, La troupe Arlette Gruss , «La barre est très haute»

, «La barre est très haute» La troupe Arlette Gruss vous offre son grand final

Pelouse de Reuilly Place du Cardinal Lavigerie 75012 Paris

Contact : https://www.cirque-gruss.com/ https://www.cirque-gruss.com/villes/paris

cirque arlette gruss cirque arlette gruss