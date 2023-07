Découverte sportive des pyrénées Eterlou Saint Lary Soulan Catégorie d’Évènement: Saint-Lary-Soulan Découverte sportive des pyrénées Eterlou Saint Lary Soulan, 17 juillet 2023, Saint Lary Soulan. Découverte sportive des pyrénées 17 et 21 juillet Eterlou Nous predrons la route de Saint Lary Soulan (65) le lundi 17 juillet 2023.

Une fois sur place c’est un programme varié qui va nous attendre.

Randonnées, VTT, découverte des lacs montagnards… mais aussi d’autres activités que nous co-choisirons avec les jeunes que nous souhaitons renconter en amont lors d’une journée « Olympiades » qui va nous permettre de bien souder le groupe. Eterlou 65170 Saint Lary Soulan 65170 Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0559557908 »}, {« type »: « email », « value »: « y.pradel@bayonne.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T09:30:00+02:00

2023-07-21T16:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:30:00+02:00 sport nature en montagne Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Eterlou Adresse 65170 Ville Saint Lary Soulan Age min 11 Age max 16 Lieu Ville Eterlou Saint Lary Soulan

