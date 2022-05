Etel Adnan Aix-en-Provence, 4 juin 2022, Aix-en-Provence.

Etel Adnan Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

2022-06-04 – 2022-09-18 Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

3.7 3.7 Etel Adnan est une poétesse à l’œuvre fertile dont les tableaux abstraits irradient de lumière et de soleil comme des dessins d’enfant. Une philosophe lucide et généreuse qui est devenue au fil des ans la référence du monde de l’art.



Cette exposition présente 3 léporellos, 5 estampes de la série Le poids du monde, 3 tapisseries (150 x 200 cm) et une partie est consacrée aux photographies de l’opéra, L’Apocalypse arabe, présenté l’an dernier, écrit par le compositeur Samir Odeh-Tamimi à partir d’un texte éponyme de la poétesse Etel Adnan et mis en espace par le metteur en scène et directeur du Festival d’Aix-en-Provence Pierre Audi. De cette représentation parmi les plus importantes de la guerre civile au Liban, ils ont tiré une œuvre de théâtre musical qui en souligne l’actualité en même temps que l’universalité.



Etel Adnan décline aussi les différents paysages observés au gré de ses voyages et de ses lieux de vie sur des leporellos, ces “livres-accordéons” qui se déplient pour former une longue frise. Entremêlant parfois formes abstraites et écrit, aquarelle et encre au sein de ce format original, l’artiste réussit à libérer le texte et l’image de leurs carcans habituels, comme si vous écriviez la rivière elle-même dit-elle.



De grandes tapisseries ont été réalisées en basse lisse avec l’atelier d’Aubusson, Lucas Pinton, d’après des œuvres anciennes, dessinées sur des minuscules cartons, Je continuais de temps en temps de dessiner des cartons sans trop me demander quand ils allaient être réalisés, un peu à la manière des musiciens qui continuent d’écrire des compositions… Etel Adnan



Cette exposition est réalisée en partenariat avec la Galerie Lelong & Co et en collaboration avec le Festival d’Aix-en-Provence.



Vernissage le 2 juin à 18h30 / Visites commentées le mercredi à 15h et le vendredi à 11h, sauf en août (réservation obligatoire)



// Week-end inaugural Saison Eté BiennaleUne 5ème Saison //

● Samedi 25 juin : Visite commentée de l’exposition Etel Adnan à 14h30 et 16h30

● Dimanche 26 juin : Visite commentée de l’exposition Etel Adnan à 10h30 et 11h30.

Exposition au musée des Tapisseries de la peintre et poétesse américano-libanaise Etel Adnan née en 1925, à Beyrouth, au Liban, ayant grandi à la confluence des langues arabe, turque, française et anglaise est décédée l’an dernier à l’âge de 96 ans

+33 4 88 71 74 15 http://www.aixenprovence.fr/

Etel Adnan est une poétesse à l’œuvre fertile dont les tableaux abstraits irradient de lumière et de soleil comme des dessins d’enfant. Une philosophe lucide et généreuse qui est devenue au fil des ans la référence du monde de l’art.



Cette exposition présente 3 léporellos, 5 estampes de la série Le poids du monde, 3 tapisseries (150 x 200 cm) et une partie est consacrée aux photographies de l’opéra, L’Apocalypse arabe, présenté l’an dernier, écrit par le compositeur Samir Odeh-Tamimi à partir d’un texte éponyme de la poétesse Etel Adnan et mis en espace par le metteur en scène et directeur du Festival d’Aix-en-Provence Pierre Audi. De cette représentation parmi les plus importantes de la guerre civile au Liban, ils ont tiré une œuvre de théâtre musical qui en souligne l’actualité en même temps que l’universalité.



Etel Adnan décline aussi les différents paysages observés au gré de ses voyages et de ses lieux de vie sur des leporellos, ces “livres-accordéons” qui se déplient pour former une longue frise. Entremêlant parfois formes abstraites et écrit, aquarelle et encre au sein de ce format original, l’artiste réussit à libérer le texte et l’image de leurs carcans habituels, comme si vous écriviez la rivière elle-même dit-elle.



De grandes tapisseries ont été réalisées en basse lisse avec l’atelier d’Aubusson, Lucas Pinton, d’après des œuvres anciennes, dessinées sur des minuscules cartons, Je continuais de temps en temps de dessiner des cartons sans trop me demander quand ils allaient être réalisés, un peu à la manière des musiciens qui continuent d’écrire des compositions… Etel Adnan



Cette exposition est réalisée en partenariat avec la Galerie Lelong & Co et en collaboration avec le Festival d’Aix-en-Provence.



Vernissage le 2 juin à 18h30 / Visites commentées le mercredi à 15h et le vendredi à 11h, sauf en août (réservation obligatoire)



// Week-end inaugural Saison Eté BiennaleUne 5ème Saison //

● Samedi 25 juin : Visite commentée de l’exposition Etel Adnan à 14h30 et 16h30

● Dimanche 26 juin : Visite commentée de l’exposition Etel Adnan à 10h30 et 11h30.

Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-11 par