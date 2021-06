La turballe École Jules Verne La Turballe, Loire-Atlantique Éteincelle École Jules Verne La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Éteincelle École Jules Verne, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, La turballe. Éteincelle

École Jules Verne, le mercredi 21 juillet à 23:00

Cie SUPER CHO Un spectacle de feu et de jonglage lumineux enrichis d'un brin de magie. Nul doute que tous les ingrédients seront réunis pour ce spectacle riche en couleurs et en effets pyrotechniques spectaculaires. École Jules Verne 7 rue Jules Verne 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T23:00:00 2021-07-21T09:00:00

