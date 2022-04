Etegami nature Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Etegami nature Maison de la nature et de l’arbre, 30 avril 2022, Meudon. Etegami nature

le samedi 30 avril à Maison de la nature et de l’arbre

Atelier gratuit pour la famille.

Atelier en accès libre. Nombre de place limité.

Initié par Koike Kunio, l’etegami consiste en une carte peinte d’un motif accompagné d’un message que l’on envoie à son entourage. Venez créer votre propre carte sur le thème des fleurs de cerisiers. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T16:00:00;2022-04-30T16:00:00 2022-04-30T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Maison de la nature et de l'arbre Adresse 14 ruelle des ménagères, Meudon Ville Meudon lieuville Maison de la nature et de l'arbre Meudon Departement Hauts-de-Seine

Maison de la nature et de l'arbre Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Etegami nature Maison de la nature et de l’arbre 2022-04-30 was last modified: by Etegami nature Maison de la nature et de l’arbre Maison de la nature et de l'arbre 30 avril 2022 Maison de la nature et de l'arbre Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine