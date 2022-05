Été récréatif à la médiathèque d’Ychoux Ychoux Ychoux Catégories d’évènement: Landes

Été récréatif à la médiathèque d'Ychoux

2022-07-09

Ychoux Landes 0 0 EUR Venez jouer tout l’été à la médiathèque d’Ychoux : – “Numérithèque” itinérante prêtée par la Médiathèque Départementale des Landes, comprenant une table numérique XL (140 x 90 cm) accompagnée de cinq tablettes numériques et de quelques livres et cinquante jeux déjà installés. – 5 jeux géants pour jouer entre amis, en famille. Pendant les heures d’ouverture :

Mardi de 13h à 15h30

Mercredi de 15h à 18h30

Médiathèque d'Ychoux Allée des Platanes Ychoux

