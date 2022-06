ÉTÉ MUSICAL ET THÉÂTRAL : « LES TONTONS FARCEURS » Santenay Santenay Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Santenay

ÉTÉ MUSICAL ET THÉÂTRAL : « LES TONTONS FARCEURS » Santenay, 27 juillet 2022, Santenay. ÉTÉ MUSICAL ET THÉÂTRAL : « LES TONTONS FARCEURS »

Aire de loisirs, sous chapiteau Santenay Côte-d’Or

2022-07-27 – 2022-07-27 Santenay

Côte-d’Or Santenay 40 40 EUR 14 juillet 1962. C’est l’effervescence au célèbre cabaret « le Glamour ». L’affriolante chanteuse Lola-Lola de´bute son nouveau tour de chant. Mais stupeur et catastrophe, au sous-sol, on de´couvre un cadavre chez les ladies !!

Entre farce et enque^te policie`re, cette come´die nous replonge dans l’univers déjanté de Michel Audiard fac¸on… Agatha Christie. LES TONTONS FARCEURS :Avec Nathalie Marquay-Pernaut, Philippe Chevallier, Bruno Chapelle, Catherine Vranken et David Le Roch. +33 3 80 20 63 15 14 juillet 1962. C’est l’effervescence au célèbre cabaret « le Glamour ». L’affriolante chanteuse Lola-Lola de´bute son nouveau tour de chant. Mais stupeur et catastrophe, au sous-sol, on de´couvre un cadavre chez les ladies !!

Entre farce et enque^te policie`re, cette come´die nous replonge dans l’univers déjanté de Michel Audiard fac¸on… Agatha Christie. LES TONTONS FARCEURS :Avec Nathalie Marquay-Pernaut, Philippe Chevallier, Bruno Chapelle, Catherine Vranken et David Le Roch. Santenay

dernière mise à jour : 2022-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Santenay Autres Lieu Santenay Adresse Aire de loisirs, sous chapiteau Santenay Côte-d'Or Ville Santenay lieuville Santenay Departement Côte-d'Or

Santenay Santenay Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/santenay/

ÉTÉ MUSICAL ET THÉÂTRAL : « LES TONTONS FARCEURS » Santenay 2022-07-27 was last modified: by ÉTÉ MUSICAL ET THÉÂTRAL : « LES TONTONS FARCEURS » Santenay Santenay 27 juillet 2022 Aire de loisirs, sous chapiteau Santenay Côte-d'Or

Santenay Côte-d'Or