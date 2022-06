Eté Musical et Théâtral : « AIRB’N BOOM » Santenay Santenay Catégories d’évènement: 21590

Santenay 21590 Santenay Un couple illégitime pris au piège de l’explosion accidentelle de l’appartement où il se trouve… et tributaire des dommages collatéraux qui s’en suivent… Nouvelle comédie vaudeville à six personnages de Bruno Chapelle.

AIRB’N BOOM : Une comédie de Bruno Chapelle. Avec Pascale Michaud, Juliette Poissonnier, Martyne Visciano, Jean-Philippe Azéma, Nicolas Biaud-Mauduit et Bruno Chapelle. +33 3 80 20 63 15 Un couple illégitime pris au piège de l’explosion accidentelle de l’appartement où il se trouve… et tributaire des dommages collatéraux qui s’en suivent… Nouvelle comédie vaudeville à six personnages de Bruno Chapelle.

