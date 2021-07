Gérardmer Gérardmer Gérardmer, Vosges ETE MUSICAL – DU CLASSIQUE AU POPULAIRE Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

ETE MUSICAL – DU CLASSIQUE AU POPULAIRE Gérardmer, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Gérardmer. ETE MUSICAL – DU CLASSIQUE AU POPULAIRE 2021-07-18 17:30:00 17:30:00 – 2021-07-18 Eglise St Barthélemy 47 Rue Charles de Gaulle

Gérardmer Vosges 10 EUR L’ensemble Molto Vivo interprétrera les oeuvres d’Albinoni, Vivaldi, Bizet +33 6 07 65 30 70 GERARDMER INFO dernière mise à jour : 2021-07-14 par

