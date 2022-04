Été Musical de Barfleur > Les Cosaques de l’Oural., 8 août 2022, .

Été Musical de Barfleur > Les Cosaques de l’Oural.

2022-08-08 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-08

Festival de musique classique – 18e édition dans l’église de Barfleur.

Le Chœur des Cosaques de l’Oural (en russe : Уральский казачий хор) est un groupe de chanteurs russes et ukrainiens ; leur but est de communiquer au monde le bien culturel de l’Église orthodoxe russe, mais également les chants et traditions du peuple russe.

