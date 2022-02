Été Musical de Barfleur > Ensemble La Sportelle Ave Maria, oui mais lequel ? Barfleur, 26 juillet 2022, Barfleur.

2022-07-26 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-26

Barfleur Manche

Festival de musique classique – 18e édition dans l’église de Barfleur.

L’idée est née d’une remarque toute simple et très fréquente : « Ah, l’Ave Maria, qu’est-ce que c’est beau ! » ? Oui, en effet, mais… lequel ? C’est une question si fréquente, pour les chanteurs à qui l’on demande souvent de « chanter l’Ave Maria », qu’est née l’idée de proposer une réponse en forme de concert. Mais comment construire un concert autour d’un seul texte sans lasser l’auditeur ? En se laissant guider par une forme, le rosaire (dix minutes d’Ave Maria, un Pater !), et par le texte lui-même, qui traverse les siècles, les continents et inspire tous les styles : « Je vous salue, Marie, pleine de grâce… », ce texte que les chrétiens apprennent dès l’enfance, se répand dans la chrétienté à partir du XIIIe siècle. Composé d’un extrait d’évangile et d’une méditation d’un moine carme en 1265, il a inspiré à peu près tous les compositeurs, de toutes les époques et de tous les pays.

lesamisdeleglisedebarfleur@gmail.com +33 6 43 22 32 81 https://www.facebook.com/barfleurfestival

