Été Musical de Barfleur > Ensemble la maison illuminée, la Pastorale de Beethowen Barfleur

Festival de musique classique – 18e édition dans l'église de Barfleur.

Entrez dans La Maison Illuminée… Festival de musique classique – 18e édition dans l’église de Barfleur.

La Maison Illuminée est un ensemble d’artistes-musiciens qui varie en fonction des projets musicaux.

Elle s’adapte en fonction des espaces pour mettre en lumière des sonorités… lesamisdeleglisedebarfleur@gmail.com +33 6 43 22 32 81 https://www.facebook.com/barfleurfestival Festival de musique classique – 18e édition dans l’église de Barfleur.

Barfleur

