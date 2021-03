Barfleur Barfleur Barfleur, Manche Été Musical de Barfleur : Concert de Emmanuelle Bertrand Barfleur Catégories d’évènement: Barfleur

2021-08-10 18:30:00

Barfleur Manche Barfleur Festival de musique classique – 17éme édition.

Concert de Emmanuelle Bertrand (violoncelle).

Eglise Saint-Nicolas de Barfleur.

Billetterie sur billetweb.fr et à l’office de Tourisme du Cotentin. lesamisdeleglisedebarfleur@gmail.com +33 6 43 22 32 81 https://www.facebook.com/barfleurfestival Festival de musique classique – 17éme édition.

