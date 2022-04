Été Musical de Barfleur > Anne Queffélec en concert, 10 août 2022, .

Été Musical de Barfleur > Anne Queffélec en concert

2022-08-10 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-10

Festival de musique classique – 18e édition dans l’église de Barfleur.

Après avoir obtenu ses premiers prix de piano et de musique de chambre au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, Anne Queffélec part se perfectionner à Vienne auprès de Alfred Brendel.

Elle remporte en 1968 le concours international de Munich1, puis en 1969 celui de Leeds, succès qui lui ouvrent en grand les portes des salles de concert. Invitée dès lors par les plus grands orchestres et chefs d’orchestres, elle se produit également lors de nombreux festivals français et anglais, tels les « Proms » de Londres, le Festival de La Roque-d’Anthéron, la Folle Journée de Nantes…

